Chelseali futbolcu Reece James, TFF'nin depremzedelere yardım kampanyasına destek verdi

TFF'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından video paylaşan 23 yaşındaki İngiliz milli oyuncu, "Türkiye'deki herkese Premier Lig'den ve Chelsea'den sevgilerimizi iletiyoruz. Deprem, birçok şehri ve hayatı yok etti. Böylesine yıkıcı bir zamanda ne yapılacağını bilmek çok zor. Bağış yapabilirseniz, sahada olanlara yardım etmiş olursunuz. Yardım ettiğiniz için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Federasyon ise "Hepimiz bir ağacın farklı dallarıyız. Kökümüz bir. Suyumuz bir. Güneşimiz bir. 1 Mart'ta omuz omuza verdik. Ancak depremzedelerimizin ihtiyaçları devam ediyor." ifadeleriyle yardım kampanyasına destek istedi.

Federasyonun kampanyasına katılmak isteyenler, "http://omuzomuza.org" adlı internet sitesinden bağış yapabilecek. "DESTEK" yazarak 8332'ye SMS atanlar da kampanyaya katılacak.



