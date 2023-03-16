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  4. Chelseali futbolcu Reece James, TFF'nin depremzedelere yardım kampanyasına destek verdi

Chelseali futbolcu Reece James, TFF'nin depremzedelere yardım kampanyasına destek verdi

16.03.2023 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Reece James, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) depremzedelere destek için düzenlediği kampanyaya, videoyla destek verdi.

Chelseali futbolcu Reece James, TFF'nin depremzedelere yardım kampanyasına destek verdi
Reece James

Reece James

İNG İngiltere
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Chelsea
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TFF'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından video paylaşan 23 yaşındaki İngiliz milli oyuncu, "Türkiye'deki herkese Premier Lig'den ve Chelsea'den sevgilerimizi iletiyoruz. Deprem, birçok şehri ve hayatı yok etti. Böylesine yıkıcı bir zamanda ne yapılacağını bilmek çok zor. Bağış yapabilirseniz, sahada olanlara yardım etmiş olursunuz. Yardım ettiğiniz için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Federasyon ise "Hepimiz bir ağacın farklı dallarıyız. Kökümüz bir. Suyumuz bir. Güneşimiz bir. 1 Mart'ta omuz omuza verdik. Ancak depremzedelerimizin ihtiyaçları devam ediyor." ifadeleriyle yardım kampanyasına destek istedi.

Federasyonun kampanyasına katılmak isteyenler, "http://omuzomuza.org" adlı internet sitesinden bağış yapabilecek. "DESTEK" yazarak 8332'ye SMS atanlar da kampanyaya katılacak.


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