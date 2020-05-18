Chelseali yıldız Odoi tutuklandı!

Corona virüsü salgını nedeniyle İngiltere Premier Lig’de futbola ara verilirken, futbolcular karantina kurallarına uymamaya devam ediyor. Sosyal medya hesaplarından ‘Evde kal’ çağrıları yapan birçok yıldız futbolcu, bu çağrıya kendileri uymakta zorlanıyor.

Daha önce Kyle Walker, hem sokağa çıkma yasağında dışarıda yakalanmış, hem de evinde düzenlediği seks partisi ile gündem olmuştu. Aston Villa’nın yıldızı Jack Grealish de sabaha karşı arabası ile evine dönerken kaza yapmıştı. Everton’da forma giyen Oumar Niasse ise sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak arabasında bir arkadaşı ve iki kadınla yakalanmış, polisin sert tepkisiyle karşılaşmıştı. Bu isimlerden sonuncusu ise Chelsea’nin 19 yaşındaki yıldızı Callum Hudson-Odoi oldu.

Odoi ile aynı apartmanda yaşayanlar, gece yarısı ambulans ve polis aracının sirenleri ile irkildi. Ne olduğunu anlayamayan apartman sakinleri, gece ikide Odoi’nin polis aracına, genç bir kadının ise ambulansa bindirildiğini gördü. The Sun’da yer alan habere göre Mart ayında corona virüsü testi pozitif çıkan sporculardan biri olan Odoi’nin, karantinada kaldığı düşünülürken, ismi açıklanmayan bir modelle vakit geçirdiği anlaşıldı.