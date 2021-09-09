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Chiara Ferragni yeni iç çamaşırlarını gösterdi

09.09.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan rapçi Fedez ile evli olan fenomen ve modacı Chiara Ferragni'nin iç çamaşırıyla verdiği pozlar sosyal medyayı salladı.

Chiara Ferragni yeni iç çamaşırlarını gösterdi

İtalyan moda bloggerı Chiara Ferragni sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Kısa süre önce anne olan Chiara Ferragni siyah iç çamaşırlı pozlarıyla fiziğini sergiledi.

İddialı iç çamaşırlarıyla fit vücudunu sergileyen ünlü bloggera bbu kadar hızlı kilo nasıl verdiğine dair yorumlar yağdı.

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Chiara Ferragni anneliğine de göndermede bulunarak "Bir anne olarak iç çamaşırı giydiğim fotoğraflar" notunu da takipçileriyle paylaştı.

Ekran Alıntısı

İtalyan moda bloggerı Chiara Ferragni kişisel blogunun dünya çapında ün kazanmasıyla The Blonde Salad markasını kurdu. Instagram hesabı 22,1 milyon kişi tarafından takip edilen ünlü blogger, 2018 yılında Fedez ile dünyaevine girdi. Çiftin iki çocukları bulunuyor.


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