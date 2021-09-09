Chiara Ferragni yeni iç çamaşırlarını gösterdi

İtalyan moda bloggerı Chiara Ferragni sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Kısa süre önce anne olan Chiara Ferragni siyah iç çamaşırlı pozlarıyla fiziğini sergiledi.

İddialı iç çamaşırlarıyla fit vücudunu sergileyen ünlü bloggera bbu kadar hızlı kilo nasıl verdiğine dair yorumlar yağdı.

Chiara Ferragni anneliğine de göndermede bulunarak "Bir anne olarak iç çamaşırı giydiğim fotoğraflar" notunu da takipçileriyle paylaştı.

İtalyan moda bloggerı Chiara Ferragni kişisel blogunun dünya çapında ün kazanmasıyla The Blonde Salad markasını kurdu. Instagram hesabı 22,1 milyon kişi tarafından takip edilen ünlü blogger, 2018 yılında Fedez ile dünyaevine girdi. Çiftin iki çocukları bulunuyor.



