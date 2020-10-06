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Chloe Ferry, ameliyattan sonra yeni göğüslerini hayranlarıyla paylaştı

06.10.2020 12:49 | Son Güncelleme:
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Chloe Ferry, ameliyattan sonra yeni göğüslerini hayranlarıyla paylaştı

Türkiye'ye gelerek estetik yaptıran Chloe Ferry, geçirdiği estetik ameliyatın ardından göğüslerinin yeni halini hayranlarıyla paylaştı.

25 yaşındaki yıldız, Türkiye’ye gelerek bıçak altına yattı. Operasyondan sonra Instagram’dan hikaye paylaşan Ferry, hastane yatağında bandajlı göğüsleriyle göründü.

Chloe, operasyon sonrası hayranlarına bilgi verdi.
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Estetik ameliyatları için Türkiye’ye geldi.
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Chloe, Instagram hikayesinde “Göğüs ameliyatından yeni çıktım. Çok acı hissetmiyorum. Burada ne kadar iyi bakıldığımı anlatamam. Yeni göğüslerimi görmek için sabırsızlanıyorum” dedi.

Ünlü yıldız hastane yatağından fotoğraf paylaştı.
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Instagram hikayesinin ardından Chloe hayranlarıyla bilgilendirici başka bir video daha paylaştı. Chloe, ameliyatın öncesinde “Yarın ameliyat olacağım, göğüslerimi yaptıracağım” demişti.

Bir yüzme havuzu önünde görüntü paylaşan Chloe, “Burası çok güzel ve burada gerçekten çok iyi bakıldım” dedi.

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Bu, Chloe’in ilk estetik ameliyatı değil.
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Bu, Chloe’in ilk ameliyatı değil. Ünlü yıldız 2018’de göğüs ameliyatının yanı sıra kalçalarına da liposuction yaptırmıştı.


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