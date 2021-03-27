Chloe Ferry tanıtım yaparken işin ucunu kaçırdı

Televizyon yıldızı Chloe Ferry, Instagram hesabından birbirinden iddialı paylaşımlar yapmaya son hızla devam ediyor. 25 yaşındaki yıldız isim pembe dantelli iç çamaşırlarıyla bir markanın tanıtımını yapmak için kamera karşısına geçti.

Bir bronzlaşma kreminin tanıtımını yapan genç kadın neredeyse çıplak olarak kamera karşısına geçti. Göğüslerini ön plana çıkaran hareketler yapan Chloe Ferry’nin gönderisinin altı hayranlarından gelen yorumlarla doldu. Yıldızın gönderisi bir milyona yakın beğeni topladı.



