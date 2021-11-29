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Chloe Loughnan önce banyodan sonra yataktan paylaştı

29.11.2021 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan İstanbul'a geldi. Kaldığı otelden yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken model bu sefer yatakta bornozuyla poz verdi.

Chloe Loughnan önce banyodan sonra yataktan paylaştı

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, İstanbul'da pozlarına devam ediyor. İrlandalı model iş görüşmesi için geldiği İstanbul'da bir otelde kalıyor. Bir süre önce silikonlarını yenileyen model kaldığı otelden önce turuncu bikinisiyle aynada poz vermişti.

Chloe Loughnan, bu defa bornozla yatağa girdi.

Yatağın üstünde bornozla poz veren modele, binlerce beğeni geldi.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan İstanbul'da! Otelin banyosundan paylaştıSerdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan İstanbul'da! Otelin banyosundan paylaştı

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Chloe Loughnan kareye, "Bu güzel yere geri dönüş çok güzel" diye yazdı.

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Chloe Loughnan eski eşini nafakasını uzun zamandır ödemediği için mahkemeye vermişti. Ortaç ''Eski eşim Chloe Loughnan'a 600 bin TL nafaka borcum var'' demişti.

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Serdar Ortaç Chloe Loughnan
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