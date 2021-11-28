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Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan İstanbul'da! Otelin banyosundan paylaştı

28.11.2021 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nafaka borçları yüzünden evine haciz gelmesi dolayısıyla eski eşi Serdar Ortaç'ın "Şeytan görsün yüzünü" dediği Chloe Loughnan işleri için İstanbul'a geldi. Chloe Loughnan otelin banyosundan yaptığı paylaşımla beğeni topladı.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan İstanbul'da! Otelin banyosundan paylaştı

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, uzun süre sonra geldiği İstanbul'da paylaştığı fotoğrafla olay yarattı. Bir süredir İstanbul'da bir otelde kalan İrlandalı model turuncu bikinisiyle banyoda verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Kısa sürede yüzlerce beğeni alan Chloe Loughnan, düzgün fiziği ve güzelliğiyle hayranları tarafından övgüler aldı. Ünlü model, daha öncede sosyal medya hesaplarından paylaştığı, bikinili kareleriyle olay yaratmıştı.

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Ortaç'ın eski eşinin paylaşımına "Eski kocanın evini almaya mı geldi?" yorumları yağdı.

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"GÜZEL SÜRPRİZLER PAYLAŞACAĞIZ"

İş için İstanbul'a geldiğini belirten Chloe Loughnan, "Bir toplantımız vardı. Dün geldim İstanbul'a, yarın tekrar geri dönüyorum. Yakın zamanda projenin detaylarını ve güzel sürprizlerimizi sizinle paylaşacağız" demişti.

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"ŞEYTAN GÖRSÜN YÜZÜNÜ"

Loughan, eski eşi Serdar Ortaç ile sık sık nafaka konusu yüzünden karşı karşıya geliyor. Ünlü şarkıcı, daha önce yaptığı açıklamalarda eski eşinin nafakasını uzun zamandır ödemediğini belirterek ''Eski eşim Chloe Loughnan'a 600 bin TL nafaka borcum var.'' demişti. Ortaç, evine haciz gönderen eski eşi Loughnan'a ateş püskürmüş ve ''Şeytan görsün yüzünü'' demişti.

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Serdar Ortaç Chloe Loughnan
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