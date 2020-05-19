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CHP, Atatürk anıtına çelenk bıraktı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 19.05.2020 13:17 | Son Güncelleme

CHP Erzincan İl Başkanlığı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Atatürk anıtına çelenk bıraktı.CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan ve yönetimi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle belediye önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk sunumu yaptı.

CHP, Atatürk anıtına çelenk bıraktı

CHP Erzincan İl Başkanlığı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Atatürk anıtına çelenk bıraktı.
CHP Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan ve yönetimi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle belediye önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk sunumu yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile çelenk sunumunun ardından basın açıklaması yapan CHP İl Başkanı Ayhan Doğan, “Bugün, itilaf devletlerinin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaş’ının başladığı, kurtuluş ateşinin yakıldığı, tarihimizin dönüm noktalarından biri. Bugün ulusal egemenliğe dayanan kayıtsız şartsız, bağımsız, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı, bağımsızlığımız için bir milat olan 19 Mayıs 1919’un 101. yıl dönümü. Bu tarihi gün başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza kutlu olsun.
19 Mayıs gençlik, gençlik de gelecek demektir. Türkiye Cumhuriyeti’nin yılmaz bekçileri, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesi gençliktir. “Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyet’i biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz. Sizler yeni Türkiye’nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar.” diyor Mustafa Kemal Atatürk. Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak en başta gelen görev ve sorumluluğunuzdur.
Bizler Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet, saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.” dedi.

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Cayirli
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