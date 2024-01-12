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CHP'den belediye başkan adayı oldu... Erdal Beşikçioğlu'ndan Mansur Yavaş açıklaması!

12.01.2024 13:49 | Son Güncelleme:
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CHP MYK oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu Ankara Etimesgut belediye başkan adayı gösterme kararı almıştı. Beşikçioğlu, CHP Ankara İl Başkanlığı'nda açıklama yaptı. Beşikçioğlu, "Seyircilerime artık seçmenlerim diyeceğim. Senaryoyu bundan sonra biz yazacağız" dedi. Beşikçioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'adaylığına itiraz ettiği' yönündeki iddialara da yanıt verdi.

31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi siyasi partiler aday belirleme çalışmalarına hız verdi. Belediye başkan adaylarının büyük bir kısmını duyuran CHP'den dikkat çeken bir karar gelmişti.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı gösterme kararı almıştı. CHP MYK'dan geçen karar Parti Meclisi'ne sunuldu. Beşikçioğlu'nun aday gösterilmesi onaylamıştı.

Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Etimesgut ilçesinin adayı olan Erdal Beşikçioğlu, açıklamalarda bulundu.

CHP Ankara İl Başkanlığı'nda basın açıklamasında bulunan Beşikçioğlu "Seyircilerime artık seçmenlerim diyeceğim. Senaryoyu bundan sonra biz yazacağız" dedi.

"ÇOK DEĞERLİ BİR İSİM"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'adaylığına itiraz ettiği' yönündeki iddialara da yanıt veren Beşikçioğlu, şunları söyledi:

"Mansur Başkan benim için bambaşka bir yerde. Çok değerli bir isim. Televizyonda seyrettiğim durumları ben yaşamadım açıkçası. 'Vay' dedim. Siyasetten enteresanmış yani dedim. İlk defa orada karşılaştık siyasetin ne olduğuyla. Ama Mansur Başkanımla asla bir sıkıntım olmaz. Mansur Başkanı'ndan benle olamaz. İkimiz de Angaralıyız."


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