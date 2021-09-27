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CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı

27.09.2021 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı

DENİZLİ (AA) - CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı.

CHP Merkezefendi İlçe Başkanlığı Danışma Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Odabaşıoğlu'nun Emniyet Müdürlüğündeki işleminin devam ettiği bildirildi.

Odabaşıoğlu'nun, 18 Eylül'de Merkezefendi Kültür Merkezi'nde basına kapalı yapılan toplantıdaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerinin yer aldığı görüntüler, bazı internet sitelerinde yayımlanmıştı.

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