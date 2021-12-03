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CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan iddianame hazırlandı

03.12.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli 11. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın, 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi

DENİZLİ (AA) - "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret" ettiği iddiasıyla hakkında iddianame hazırlanan CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 11. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Odabaşıoğlu'nun, partisinin Merkezefendi İlçe Teşkilat Danışma Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edildiğinin öne sürülmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Odabaşıoğlu'nun yaptığı konuşmanın incelendiği aktarılan iddianamede, bu kişinin kürsü konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret içerikli sözler söylendiğinin tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede sanığın, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığında savunmasında, dosya içerisinde bulunan CD içerisindeki görüntülerin "kes, kopyala ve yapıştır" şeklinde olduğunu düşündüğünü, ortada sunabileceği tam bir görüntü olmadığını, hakaret etmek kastının bulunmadığını, söylediği sözlerin gezi olayları dönemine ilişkin eleştirel boyuttaki sözler olduğunu, Cumhurbaşkanı'na kesinlikle "katil" şeklinde bir hitapta bulunmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini söylediği belirtildi.

Sanık hakkında Adalet Bakanlığınca 5 Ekim'de kovuşturma izni verildiği belirtilen iddianamede, soruşturma kapsamında toplanan tüm bilgi, belge ve deliller birlikte değerlendirildiğinde Odabaşıoğlu’nun, kürsüde yaptığı konuşmada "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunun düzenlendiği Türk Ceza Kanunu'nun 299/1-2 maddesine muhalefet ettiği, dolayısıyla hakkında kamu davası açılması için yeterli şüphe oluşturacak delillere ulaşıldığı aktarıldı.

Söz konusu suçtan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası verilmesi istenen Odabaşıoğlu'nun yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, 18 Eylül'de katıldığı toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerinin yer aldığı görüntülerin bazı internet sitelerinde yayımlanmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 28 Eylül'de tutuklanmış, 13 gün süren tutukluluğunun ardından adli kontrol şartıyla salıverilmişti.​​​​​​​

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