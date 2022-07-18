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CHP Diyarbakır İl Başkanlığına kayyum atandı

18.07.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görevden alınan ilçe başkanlarının itirazı üzerine Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi 6 kişilik yönetimi kayyum atadı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, CHP İl Başkanlığına Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nce kayyum atanmasına karar verildi.

Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nce görülen celsede, CHP Diyarbakır İl Başkanlığına Canan Tanış, Behçet Gezer, Muzaffer Değer, Mehmet Beşir İpekçi, Devrim Budak ve Süleyman Berberoğlu kayyum olarak atandı.

Mahkeme, kayyum olarak atanan yönetime en kısa sürede genel kurul çağrısı yapmaları için yetki ve izin verilmesini de kararlaştırdı.

CHP'nin görevden alınan İl Başkanı Gönül Özel, yaptığı yazılı açıklamada, mahkemenin kararına karşı, istinaf mahkemesine başvuruda bulunacaklarını belirtti.

Özel, şunları kaydetti:

"Benim görevden aldığım ilçe başkanları olağanüstü kongreye götürmek için imza topladı. Genel merkez kongre kararı almayınca, mahkemeye verdiler. Mahkeme de kayyum atanması yönünde karar vermiş. Mahkemeden böyle bir karar çıkmış olması bizim çalışmalarımızı yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Teşkilatımız çalışmalarına devam edecek."

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