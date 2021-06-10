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CHP Ekonomi ve Esnaf masaları üyeleri, Muş'ta ziyaretlerde bulundu

10.06.2021 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Ekonomi ve Esnaf masaları üyeleri, Muş'ta ziyaretlerde bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti ile Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki Esnaf Masası heyeti Muş'ta ziyaretlerde bulundu.

Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odasını ziyaret eden Öztrak, Ağbaba ve heyet üyeleri, daha sonra esnafın sorunlarını dinledi.

Kentteki bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Öztrak, ekonomide sıkıntıların yaşandığını savundu.

Muhalefet olarak hükümete "şunu yapın, bunu yapın" diye önerilerde bulunmak zorunda kaldıklarını anlatan Öztrak, şöyle konuştu:

"İşsizliğin en önemli problem olduğu yerlerden biri dünden beri gezmekte olduğumuz 3 ilimiz, Muş da bunların arasında. Muş'la ilgili rakamlar nedir diye baktığım zaman gördüğüm en çarpıcı rakam şu, çalışma çağında olan insanların sadece yüzde 39'u iş gücü piyasasında. Oysa Muş'a baktığınızda son derece bereketli toprakları var."

Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba ise esnaf için 1 Haziran'da normalleşmenin başladığının söylendiğini ancak hala bir normalleşmenin başladığından söz edilemeyeceğini ileri sürdü.

Daha sonda Bulanık ilçesine geçen heyet üyeleri, esnafı ziyaret etti, parti binasında vatandaşla buluştu.

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