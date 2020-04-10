CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan "işten çıkartılma yasağı" değerlendirmesi:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, işten çıkartılma yasağının, işçinin ücret dahil tüm haklarını garanti altına alacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, TÜİK'in Ocak 2020 yılı işsizlik verilerine göre Türkiye'de işsiz sayısının 4 milyon 362 bin kişi olduğunu bildirdi.

İşsizlik rakamının belirtilen sayıya göre çok daha fazla olduğunu öne süren Ağbaba, TÜİK'in virüs salgınının başladığı mart ayı ve daha sonraki aylara ilişkin verilerini mayıs ayında açıklayacağını ifade etti.

İşsiz sayısının en az 6 milyon 675 bin kişi olduğunu savunan Ağbaba, faaliyetleri durdurulan iş yerleri, herhangi bir sosyal güvenlik hakkına sahip olmayan, gündelik ev işlerine giden kadın işçi ve sokakta günlük yevmiye ve kazançlar ile geçimini sağlayanların da dahil edilmesi halinde işsiz sayısının 10 milyondan fazla olacağını ileri sürdü.

Ağbaba, "İşten çıkarmaların yasaklanması tüm emek ve işçi örgütlerinin ve partimizin ortak talebi idi. Lakin ücretsiz izin uygulaması işten çıkarmaları yasaklamayacak aksine işten çıkarmaları sadece birkaç aylığına erteleyecek ve tüm işçileri 1177 liraya mahkum edecektir." değerlendirmesinde bulundu.