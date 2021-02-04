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CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Afyonkarahisar'da Basın Yayın Derneği ile siyasi partileri ziyaret etti

04.02.2021 16:12 | Son Güncelleme:
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Afyonkarahisar'da Basın Yayın Derneği ile siyasi partileri ziyaret etti

AFYONKARAHİSAR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Afyonkarahisar'da Basın Yayın Derneği ile siyasi partilere ziyarette bulundu.

İlk olarak Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği Başkanı Sezer Küçükkurt'u ziyaret eden Karaca, dernek yöneticileriyle bir süre görüştü.

Ardından İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığına geçen Karaca, burada yaptığı açıklamada, CHP'den istifa eden milletvekillerinin bu kararlarının, kendi takdirleri olduğunu söyledi.

CHP'nin "büyük bir çınar" olduğunu ifade eden Karaca, "Bu çınardan üç kuru yaprak döküldü diye çınara hiç bir şey olmaz. Arkadaşlarımızın yolu açık olsun. İstifa kendi iradeleridir ama koca çınar filizleriyle birlikte Kocatepe'den aldığı o güçle Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığı o ruhla yine dimdik ayakta." dedi.

Karaca, daha sonra Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Deva Partisi il başkanlıklarını ziyaret etti.

Karaca'ya ziyaretlerinde CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ile CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Yalçın Görgöz de eşlik etti.

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