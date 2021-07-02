YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Diyarbakır'da tekstil işçileriyle bir araya geldi:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, Diyarbakır'da tekstil işçileriyle bir araya geldi:

02.07.2021 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"CHP iktidarı, adaletin, hukukun, hakkın tecelli ettiği bir iktidar olacaktır"

DİYARBAKIR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Diyarbakır'da tekstil fabrikasındaki işçileri ziyaret etti.

Karaca, temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte beraberindeki bazı milletvekilleriyle Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasına ziyarette bulundu.

Çalışanların üretim gerçekleştirdiği sahada inceleme yapan Karaca, fabrika yetkililerinden bilgi aldı.

Daha sonra işçilerle yemekte bir araya gelen Karaca, çalışanlarla bir süre sohbet etti.

İktidara geldikleri ilk hafta içinde İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe gireceğini belirten Karaca, "CHP bu ülkeye hakkı, hukuku, adaleti getirmek için her mücadeleyi ve her bedeli ödeyecek olan siyasi partidir. CHP iktidarı, adaletin, hukukun, hakkın tecelli ettiği bir iktidar olacaktır." dedi.

Öte yandan, bazı CHP'li milletvekilleri de merkez Bağlar ilçesinde, Kadın Üreticiler Pazarı'nı ziyaret ederek, vatandaşlarla görüştü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kanada'da rekor sıcaklık! Köyün tamamına yakını yandı: Geriye bir şey kalmadıKanada'da rekor sıcaklık! Köyün tamamına yakını yandı: Geriye bir şey kalmadı
Cinsel ilişki sırasında penisi kırıldı, tıp tarihine geçtiCinsel ilişki sırasında penisi kırıldı, tıp tarihine geçti
Diyarbakır'da 3 ayrı mobil aşı noktasında vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanıyorDiyarbakır'da 3 ayrı mobil aşı noktasında vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanıyor
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 2 Temmuz Cuma

İmsak
03:06
Sabah
04:54
Öğle
12:28
İkindi
16:21
Akşam
19:52
Yatsı
21:32

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler 2 Temmuz Cuma

Med Eczanesi
Yenisehir
Güneydoğu Eczanesi
Yenisehir
Diyapoğlu Eczanesi
Yenisehir
Çuhadar Eczanesi
Baglar
Doğumevi Eczanesi
Baglar
Aksünger Eczanesi
Kayapinar
Gülandem Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Samsunspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Samsunspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

LGS'de imam hatip ortaokullarından 3 öğrenci zirveyi paylaştı, binlerce öğrenci üst dilimde yer aldı

LGS'de imam hatip ortaokullarından 3 öğrenci zirveyi paylaştı, binlerce öğrenci üst dilimde yer aldı

Van'ın gururu LGS birincilerinden İmam hatip ortaokulu öğrencisi Hakan Şakar:

Van'ın gururu LGS birincilerinden İmam hatip ortaokulu öğrencisi Hakan Şakar:

LGS'de 500 tam puan alan Suriyeli Dlyar Safo, Siirt'in gururu oldu

LGS'de 500 tam puan alan Suriyeli Dlyar Safo, Siirt'in gururu oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.