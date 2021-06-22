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CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca, partisinin Samsun il başkanlığında konuştu:

22.06.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bizlerin görevi, talimatla iş gören mahkemeleri, yargıçları, savcıları hukuka, adalete, vicdana çağırarak, kararlarını buna göre vermeleri için 'buradayız' diyebilmektir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Bizlerin görevi, talimatla iş gören mahkemeleri, yargıçları, savcıları hukuka, adalete, vicdana çağırarak, kararlarını buna göre vermeleri için 'buradayız' diyebilmektir." dedi.

Karaca, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eşi tarafından öldürülen Mihrican Ekmenci'nin Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasını takip etmek için geldiği kentte, partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Karaca, burada düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'ni ilk imzalayan ülkelerden biri olduğunu belirterek, sözleşmeden ayrılma kararını eleştirdi.

19 Mayıs ilçesinde bir basın çalışanının saldırıya uğramasını kınayan Karaca, basın mensubunun adalet ve hak arayışında yanında olacaklarını söyledi.

CHP olarak tüm Türkiye'de adalet mücadelesi verdiklerini anlatan Karaca, şöyle konuştu:

"Artık hukuka, kanuna, önündeki dosyaya ve vicdanına bakarak karar veren yargıçlar yoktur. Artık Türkiye'de ülkenin kaynaklarının sömürüldüğü, ülkedeki çürümüşlüğün açıkça ortaya döküldüğü bu süreçte cumhuriyet unvanını taşıyan savcıların harekete geçmek için gözünü saraya diktiği, hakimlerin karar verirken, 'Saraydaki ne diyecek' diye baktığı, talimatla karar verilen talimatla yürütülen bir yargı süreci vardır. Bizlerin görevi, talimatla iş gören mahkemeleri, yargıçları, savcıları hukuka, adalete, vicdana çağırarak, kararlarını buna göre vermeleri için 'buradayız' diyebilmektir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, televizyonda ayda 10 milyon dolar yeraltı suç örgütlerinden rüşvet alan siyasetçiler olduğunu açıklamıştı. Peki ne oldu o günden bu yana? 'Kim bu siyasetçi' diye sorduk? Yanıt yok."

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Anahtar Kelimeler:
CHP İstanbul Sözleşmesi

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