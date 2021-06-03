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CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Edirne'de ziyaretlerde bulundu

03.06.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Edirne'de ziyaretlerde bulundu

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EDİRNE (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, partisinin Edirne İl Başkanlığı ile Edirne Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Trakya temasları kapsamında dün Tekirdağ ve Kırklareli'nde incelemelerde bulunan Öztunç ve beraberindeki milletvekili heyeti, Edirne ve ilçelerine de ziyaret gerçekleştirdi.

Partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Öztunç, Edirne'deki çevre sorunlarıyla ilgili incelemelerde bulunmak için kente geldiklerini söyledi.

Ergene Nehri'ndeki kirliliğin önlenemediğini savunan Öztunç, kirliliğin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini ifade etti.

Marmara Denizi'nde görülen deniz salyasının da önemli bir problem olduğunu belirten Öztunç, "Küresel ısınma, iklim değişikliği, deniz suyunun 2-3 derece ısınması en büyük etkenlerden birisi. Ama bir başka etken de insan, yani Marmara Denizi'nin kirletilmiş olması. Kimyasal atıklarla, evsel atıklarla ve kanalizasyon atıklarıyla kirletildi. Ergene de böyle kirletildi. Ergene Nehri kirli akıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin iyi yönetilmediğini öne süren Öztunç, parti olarak erken seçime hazır olduklarını dile getirdi.

Öztunç, merkezdeki ziyaretlerinin ardından Uzunköprü ve Keşan'da incelemelerde bulundu.

Öztunç'a ziyaretlerinde CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Kırklareli milletvekilleri Vecdi Gündoğdu ve Türabi Kayan, Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ve Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da eşlik etti.

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