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  4. CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı:

05.06.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Denizlerimiz tehdit altındadır. Marmara Denizi, deniz salyası olarak tanımlanan müsilaj sorunu nedeniyle can çekişmektedir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Denizlerimiz tehdit altındadır. Marmara Denizi, deniz salyası olarak tanımlanan müsilaj sorunu nedeniyle can çekişmektedir." ifadelerini kullandı.

Torun, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye olarak, bir Dünya Çevre Günü'nü daha üzüntü ve endişeyle karşıladıklarını belirtti.

19 yılda Türkiye'yi sorunlar yumağına çeviren siyasi iktidarın, çevre konusunda da sabıkalı olduğunu iddia eden Torun, "Yıllardır attığı yanlış adımlarla bu iktidarın bizatihi kendisi çevre sorunu haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Torun, 19 yılda orman kanunlarının 29 kez değiştirildiğini, ormanlardaki parça sayısının yüzde 60’lara varan oranlarda arttığını ileri sürdü.

Ormanların ve su kaynaklarının tehdit altında olduğunu savunan Torun, şunları kaydetti:

"İktidar tedbir alacağı yerde plansız HES projeleri ile su kaynaklarımıza zarar vermeyi alışkanlık haline getirmiştir. Denizlerimiz tehdit altındadır. Marmara Denizi, deniz salyası olarak tanımlanan müsilaj sorunu nedeniyle can çekişmektedir. Marmara bu hale geldikten sonra çalıştay yapıp çözüm arayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığına da soruyoruz, şimdiye kadar aklınız neredeydi?"

Filtresiz çalışmaya devam eden 13 santral ile yanlış politikalar sonucu havanın da kirletildiğini vurgulayan Torun, bu iktidar döneminde yaklaşık 2,5 milyon hektarlık sit alanının statüsünün değiştirildiğini öne sürdü.

"Sorunun kaynağı olanlar sorunları çözemez." ifadesini kullanan Torun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüm vatandaşlarımız görüyor ki bizim belediyelerimizin olduğu bölgeler, vatandaşın rahat nefes aldıkları alanlardır. Belediyelerimiz, çevrenin korunması, yeşil alanların artırılması konusunda hayata geçirdikleri projelerle tüm Türkiye’ye örnek olmaktadır. Belediyelerimiz, Kanal İstanbul’da olduğu gibi merkezi yönetimin çevreye zarar verecek her projesinin karşısında durmaya da devam edecektir. Bu vesileyle ülkemizin dört bir yanında çevresine ve doğasına sahip çıkan tüm vatandaşlarımızın mücadelesini selamlıyoruz."

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Sabah
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İkindi
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