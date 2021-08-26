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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'da ziyaretlerde bulundu

26.08.2021 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'da ziyaretlerde bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'da ziyaretlerde bulundu

ÇORUM (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde basına kapalı düzenlenen toplantıda iş insanlarının sorunlarını dinledi.

Daha sonra tarihi Ayakkabıcılar Arastası'nı ziyaret ederek esnafla sohbet eden Kılıçdaroğlu, Hürriyet Meydanı'nda "Bütün siyasilerin ayakkabılarını ben boyuyorum." diye seslenen ayakkabı boyacısına ayakkabılarını boyattı.

Kılıçdaroğlu ile boyacı arasında geçen bazı diyaloglar, dinleyenleri gülümsetti.

Çorum Muharip Gaziler Derneği ile Çorum Otizm Gönüllüleri Derneğini de basına kapalı olarak ziyaret eden Kılıçdaroğlu, daha sonra Yunus Emre Parkı'nda gençlerle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Ziyaretlere CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ile partililer de katıldı.

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