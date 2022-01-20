YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partiye yeni katılanlara rozet taktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partiye yeni katılanlara rozet taktı

20.01.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partiye yeni katılanlara rozet taktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Van'dan partiye katılan bir gruba rozetlerini taktı.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye katılan Van'ın kanaat önderlerinden İskender Ertuş ve beraberindeki heyeti makamında kabul ettiği belirtildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye katılan 1037 kişi adına İskender Ertuş'a parti rozetini taktığı bildirilen açıklamada, Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve CHP Doğu Masası Koordinatörü Devrim Barış Çelik'in de eşlik ettiği ifade edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs geçirenlerde görülüyor! Uzman isim uyardı: 1 veya 3 ay...Koronavirüs geçirenlerde görülüyor! Uzman isim uyardı: 1 veya 3 ay...
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
2021'in son arkeolojik keşfi Mersin'de geçen hafta bulunan 1400 yıllık eserler oldu2021'in son arkeolojik keşfi Mersin'de geçen hafta bulunan 1400 yıllık eserler oldu
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP

Ankara Namaz Vakitleri 20 Ocak Perşembe

İmsak
06:32
Sabah
07:59
Öğle
13:04
İkindi
15:37
Akşam
18:00
Yatsı
19:22
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Konyaspor-Adana Demirspor maçından notlar

Konyaspor-Adana Demirspor maçından notlar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Niğde'de ilaç yazdırmak istediği doktoru darbeden kişi yakalandı

Niğde'de ilaç yazdırmak istediği doktoru darbeden kişi yakalandı

İzmir'de köylerdeki öğrenciler için tasarlanan "teknoloji otobüsü" yola çıktı

İzmir'de köylerdeki öğrenciler için tasarlanan "teknoloji otobüsü" yola çıktı

Samsunspor sezon sonu ilk 4'te yer almayı istiyor

Samsunspor sezon sonu ilk 4'te yer almayı istiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.