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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğine katıldı

30.08.2021 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğine katıldı.

Gençlik Parkı'ndaki etkinlikte konuşan Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zaferi'nin üzerinden 99 yıl geçtiğini, gelecek yıl zaferin 100'üncü yılının kutlanacağını belirtti.

Yüz yıl içinde pek çok badirenin atlatıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki seçimlerde Allah'ın izniyle cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız. Mustafa Kemal'in idealindeki demokrasiyi mutlaka getireceğiz. Düşüncesinde özgür, söylemlerinde hiçbir kısıtlama olmayan, rahatlıkla herkesin düşüncesini ifade ettiği, hep birlikte, barış içinde, güzellikler içinde yaşadığımız güzel cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da etkinliğe katılanları selamladı.

Sanatçı Sunay Akın'ın Kurtuluş Savaşı yıllarını anlatmasının ardından etkinlik dans ve tiyatro gösterisiyle devam etti.

Etkinlik şarkıcı Bengü'nün konseriyle sona erdi.

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