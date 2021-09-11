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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Basın Konseyi üyeleriyle buluştu:

11.09.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Siyasal iktidarın alkıştan çok eleştiriye ihtiyacı var. Bunu kavrayabilseler demokrasinin ne olduğunu anlayacaklar. Eleştiriyi en sağlıklı yapan bağımsız gazetecilerdir. Bizim hatalarımızı, eksiklerimizi görür. Biz de okuduğumuzda kendimize çekidüzen veririz"

İZMİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasal iktidarın eksiklerini görmek için eleştiriyi sağlıklı yapan gazetecilere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Çeşme'deki bir otelde Basın Konseyi tarafından düzenlenen "Medyanın Sorunları ve Beklentiler" programında konuşan Kılıçdaroğlu, Türkiye'de bağımsız gazetecilerin çok sorunu bulunduğunu, ilkinin medya patronu üzerindeki baskı olduğunu ifade etti.

İktidarı destekleyen medya organlarının sorununun olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, desteklemeyen medya patronuna her türlü cezanın uygulandığını, mali denetimler yapıldığını, kuruluşlarını satması için baskı yapıldığını savundu.

Kılıçdaroğlu, bağımsız gazetecilere yapılan fiili saldırıların da dikkat çekici olduğuna işaret ederek, "Gazeteciye doğrudan doğruya saldırıda bulunuyorlar. Yaralamalar, silah atmalar, dövmeler... Gazetecinin günahı ne Allah aşkına... İşin garip tarafı saldıranların serbest bırakılması, hatta bazılarının takibe bile alınmaması. Ellerinden gelse, utanmasalar 'Çok iyi yaptınız' diyecekler." dedi.

Özgür basının çok sorunu olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasal iktidarın alkıştan çok eleştiriye ihtiyacı var. Bunu kavrayabilseler demokrasinin ne olduğunu anlayacaklar. Eleştiriyi en sağlıklı yapan bağımsız gazetecilerdir. Bizim hatalarımızı, eksiklerimizi görür. Biz de okuduğumuzda kendimize çeki düzen veririz. Sürekli alkış olduğunda hata üzerine hata devam eder ve karabasana dönüşür. Türkiye'nin bundan kurtulması lazım ve kurtulacak."

Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecinin kim olduğuna siyasetçilerin ya da kamu görevlilerinin değil gazetecilerin karar vermesi, basın kartının rengini de yine gazetecilerin belirlemesi gerektiğini anlattı.

Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Basın Konseyi üyeleri ve gazeteciler katıldı.

- Çeşme'de meydan açılış törenine katıldı

Kılıçdaroğlu, daha sonra Çeşme'deki Cumhuriyet Meydanı'nın açılış törenine katıldı.

Buradaki konuşmasında da amaçlarının Türkiye'ye huzur ve demokrasiyi getirmek olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyetin 100. yılında güzel cumhuriyetimizi gerçek anlamda demokrasiyle taçlandıracağız. Sizden sadece sabır istiyorum, sabırla bekleyin. Sokağa inmenizi sağlamak için tahrik edebilirler, hepimiz sakin olacağız, sandığı bekleyeceğiz ve bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Törende Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ve Çeşme Belediye Başkanı Oran da birer konuşma yaptı.

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