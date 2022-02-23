CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Denizli’de

DENİZLİ (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'nin İdlib ilinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan 23 yaşındaki İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın Denizli’deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, naaşı 5 Mart 2020’de Denizli’nin Pamukkale ilçesinde toprağa verilen şehidin Aktepe Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret etti.

Burada şehidin babası Suat, annesi Gülseren ve diğer yakınlarıyla görüşen Kılıçdaroğlu, aileye başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, daha sonra Merkezefendi ilçesinde kanser hastası olan Semiha Bilgi’yi Akkonak Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Burada kendisi bekleyenlerle fotoğraf çektirip konaklayacağı otele geçen Kılıçdaroğlu'nun ziyaretleri basına kapalı gerçekleşti.

