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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya gidiyor

09.03.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da yarın kanaat önderleri, muhtarlar ve esnafla buluşacak Kılıçdaroğlu, üye katılım törenine katılacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli etkinliklere katılmak üzere bu akşam Diyarbakır'a gidecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kılıçdaroğlu'nun daha önce yapmayı planladığı ancak salgın ve hava şartları nedeniyle ertelenen Diyarbakır programı yarın gerçekleşecek.

Ziyaret dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun fotoğraf ve imzasının yer aldığı "Kadim şehirde, kadim birliktelik için geliyoruz" afişleri hazırlandı. Diyarbakır'a bu akşam gitmesi beklenen Kılıçdaroğlu, yarın sabah ilk olarak Divan Otel'de esnafla bir araya gelecek.

Daha sonra Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde üye katılım törenine iştirak edecek Kılıçdaroğlu, muhtarlar ve kanaat önderleri buluşmasında konuşacak.

Muhtarlarla yemek yiyecek Kılıçdaroğlu, gençlik buluşmaları toplantısına da katılacak.

HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan Diyarbakır annelerini ziyaret edip etmeyeceği netlik kazanmayan Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" programları kapsamında, 12 Eylül askeri darbesi sonrasında Diyarbakır Cezaevi'nde işkence görenlerle bir araya gelebileceği belirtiliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, 11 Mart Cuma günü ise Şanlıurfa'ya geçerek, Siverek ilçesindeki üye katılım töreninde partiye yeni katılan üyelere rozetlerini takacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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