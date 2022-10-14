CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, hastanede tedavi gören kardeşini ziyaret etti

KOCAELİ (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hastanede tedavi gören kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

İzmit'e gelen Kılıçdaroğlu, Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun (68) yanına gitti.

Solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle 4 gündür hastanede tedavi uygulanan kardeşini ziyaret eden Kılıçdaroğlu, yaklaşık 15 dakika kaldığı hastaneden ayrıldı.

Celal Kılıçdaroğlu'nun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ziyarette CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP Kocaeli İl Başkanı Özgür Harun Yıldızlı eşlik etti.

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