CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de deprem bölgesinde inceleme yaptı:

"CHP Genel Başkanı olarak İzmir'e katkı veren tüm kamu görevlilerine yürekten teşekkür ederiyorum" diye konuşan Kılıçdaroğlu, en yoğun çalışmaları gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediyesine diğer CHP'li belediyelerin de destek sağladığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu, göçük altında kalanların tümünün sağ kurtarılması temennisinde bulunarak, şöyle konuştu:

"Alanı gezerken annelerle de konuştum. Bir annenin enkazın altında kalan çocuğunu beklediğini, en son gittiğimiz enkazda da bir annenin çocukların kurtarılmasını büyük bir sevinçle karşıladığını ifade etmek isterim. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Dolayısıyla bu da bizim en büyük dileğimiz, en büyük temennimiz. Bunu atlatırız. Bunu ifade etmek isterim ama bundan sonra benzer olaylarla karşılaştığımızda daha sağlıklı, daha güçlü binalara ihtiyacımız var. Hızla kentsel dönüşüme ihtiyacımız var. Bürokraside karşılanan engeller var. Bu engellerin süratle aşılmasına ihtiyaç var. İstanbul depreminden bu yana İstanbul hala çok ciddi bir deprem riskiyle karşı karşıya. Dolayısıyla merkezi yönetimin de bu konuda yerel yönetimlerin önündeki engelleri kaldırması lazım."