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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu KA.DER heyetini kabul etti

20.08.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu KA.DER heyetini kabul etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu KA.DER heyetini kabul etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadın Adayları Destekleme Derneği (KA.DER) heyetini kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre parti genel merkezindeki kabulde, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da hazır bulundu.

Kılıçdaroğlu, kadın hareketinin güçlü olmasından duyduğu memnuniyeti belirterek, heyettekilere partisinin kadın politikalarını anlattı.

Ev kadınlarına ve çiftçi kadınlara özellikle yoğunlaşmak gerektiğini bildiren Kemal Kılıçdaroğlu, Aile Destekleri Sigortası projesi kapsamında kadınların ekonomik özgürlüğe kavuşmasını sağlayacaklarını belirtti.

- "Yeni Başlangıçlar Fonu"

Tarım sektöründe çalışan kadınların ve gençlerin sosyal güvenlik primlerini de yatıracaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Böylece vakti geldiğinde emeklilik hakkı elde edecekler. Herkes doğduğu yerde doyabilecek, çiftçi köyünde refah içinde, huzur içinde yaşayacak. Sosyal devlet olmanın gereğini yerine getireceğiz. Ayrıca boşandıktan sonra ekonomik güçlük yaşayan kadınlar için 'Yeni Başlangıçlar Fonu' oluşturacağız. Kadın istihdamını artırmak için teşvikler uygulayacağız. Kadının üzerindeki bakım yükünü almak için kreş sayısını arttıracağız."

KA.DER Genel Başkanı Nuray Karaoğlu da cumhuriyet tarihi boyunca hiç kadın milletvekili çıkarmayan 20 il bulunduğuna işaret ederek, birlikte hareket ederek eşitsizliği ortadan kaldırmak istediklerini dile getirdi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka da kadınların karar mekanizmalarında yer almaları için ciddi bir çalışma yürüttükleri kaydetti.

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