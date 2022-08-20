CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mardin'deki trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mardin'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün art arda gelen acı haberlerin yürekleri yaktığını belirterek, "Mardin'de meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.



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