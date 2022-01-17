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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Rahşan Ecevit'i andı

17.01.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Rahşan Ecevit'i andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat yıl dönümünde Rahşan Ecevit'i saygı ve rahmetle andı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Merhum Genel Başkanım Bülent Ecevit'in değerli eşi, Türk siyasi hayatının önemli ismi; ressam, yazar ve siyasetçi Rahşan Ecevit'i, aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum."

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