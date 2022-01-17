CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Rahşan Ecevit'i andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat yıl dönümünde Rahşan Ecevit'i saygı ve rahmetle andı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Merhum Genel Başkanım Bülent Ecevit'in değerli eşi, Türk siyasi hayatının önemli ismi; ressam, yazar ve siyasetçi Rahşan Ecevit'i, aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum."



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