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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümünü kutladı

13.09.2021 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümünü kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümünü kutladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli mücadelemizin dönüm noktalarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin zaferle sonuçlanışının 100. yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelesi veren tüm kahramanlarımızı minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum." ifadelerini kullandı.

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