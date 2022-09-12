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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 12 Eylül mesajı:

12.09.2022 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Demokratik yapıyı ve hukuk düzenini hedef alan askeri veya sivil tüm darbelerin ve darbe rejimlerinin karşısındayız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, demokratik yapıyı ve hukuk düzenini hedef alan askeri veya sivil tüm darbelerin ve darbe rejimlerinin karşısında olduklarını belirtti.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, 12 Eylül 1980 darbesinin 42. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Demokratik yapıyı ve hukuk düzenini hedef alan askeri veya sivil tüm darbelerin ve darbe rejimlerinin karşısındayız. 12 Eylül zihniyeti de 15 Temmuz zihniyeti de halkın iradesini gasbeden tüm rejimler de tarih huzurunda hesap vermeye mecburdur. Demokrasiden asla vazgeçmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

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İmsak
04:54
Sabah
06:19
Öğle
12:50
İkindi
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