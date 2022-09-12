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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 2022-2023 eğitim öğretim yılına ilişkin paylaşım

12.09.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 2022-2023 eğitim öğretim yılına ilişkin paylaşım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminde tüm öğrencilere başarılar diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, yeni eğitim öğretim yılının başlamasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Öğretmenlerimizi ayrıştıran, öğrencilerin gözünde statüsünü farklılaştıran uygulama ve maruz kaldığı haksızlıklara rağmen onurla mesleğini icra eden öğretmenlerimize şükran borçlu olduğumuzu ifade ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm öğrencilere 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminde başarılar temenni eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da uygulanan yanlış politikalar, öğrenci ve ailelerin daha iyi bir gelecek hayalini yok etmiş, öğretmenlerimizi üzmüş durumda… Az kaldı, eğitim politikalarını bilimsel ve eşitlik ilkesine dayalı bir anlayışla yeniden yapılandıracağız."

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