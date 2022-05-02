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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan aile fotoğrafıyla Ramazan Bayramı paylaşımı

02.05.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan aile fotoğrafıyla Ramazan Bayramı paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Sosyal medya hesabından, çocukları ve bir süre önce dünyaya gelen ikiz torunlarının da bulunduğu fotoğrafı paylaşan Kılıçdaroğlu, "Ailemizin iki yeni üyesiyle, güzel ülkemizin tüm ailelerine iyi bayramlar dileriz." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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