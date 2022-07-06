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  4. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan doktor Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin açıklama:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan doktor Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin açıklama:

06.07.2022 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bugün bir hekim katledildi. Katil ruhsatlı silah taşıyordu belki ama ruhsatsız silahlarda da artış devasa"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya Şehir Hastanesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda doktor Ekrem Karakaya'nın hayatını kaybetmesine ilişkin, "Bugün bir hekim katledildi. Katil ruhsatlı silah taşıyordu belki ama ruhsatsız silahlarda da artış devasa." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

"Bugün bir hekim katledildi. Katil ruhsatlı silah taşıyordu belki ama ruhsatsız silahlarda da artış devasa. Silahlananlara şunu söyleyeyim; bunun bedeli var. Kanunlar bu ülkede çalıştığında, Teksas'ta yaşamadığınızı öğrenirsiniz. Lamı cimi yok, iktidarımızda bunun sonu hapistir."

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