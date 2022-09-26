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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Fethi Şahin'in ailesine ziyaret

26.09.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Fethi Şahin'in ailesine ziyaret

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Fethi Şahin'in ailesine ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2016 yılında terör örgütü DEAŞ tarafından kaçırıldığı iddia edilen er Fethi Şahin'in ailesini ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Şahin'in annesi Fatma, babası Mehmet Şahin ve diğer aile üyeleriyle Çumra ilçesine bağlı Arıkören Mahallesi'ndeki evlerinde bir süre görüştü.

Evden ayrılırken gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, olayın üzerinden 6 yıl geçtiğini belirterek, "Bir erimizin şehitliği kabul edildi ve ailesine bildirildi. Fethi Şahin kardeşimizle ilgili olarak 6 yıl geçmesine karşın şu ana kadar akıbeti meçhul." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Fethi Şahin'in ailesine ziyaret

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