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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Kraliçe 2. Elizabeth için taziye mesajı

08.09.2022 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Kraliçe 2. Elizabeth için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için taziye mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Yaşamının son gününe kadar çalışan, nice tarih olayına ve dünyadaki değişimlere tanık olan değerli devlet insanını saygıyla anıyor, kraliyet ailesi ile Birleşik Krallık halkına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, mesajını İngilizce olarak da paylaştı.

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