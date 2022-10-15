CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan maden ocağındaki patlamada yaralanan işçiye ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamadan yaralı kurtulan işçiyi hastanede ziyaret etti.

Bartın'da bir özel hastanede tedavi gören, evli ve bir çocuk babası Kemal Berberoğlu'na geçmiş olsun dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, maden işçisinden patlama anında yaşadıklarını dinledi.

Berberoğlu, eksi 300 kotunda büyük bir patlama yaşandığını, kendisinin de bu patlamayla 20-25 metre savrulduğunu anlatarak, "Gaz maskesi sayesinde kurtuldum. 14 yıldır ilk kez kullandım." dedi.

Kılıçdaroğlu da Berberoğlu'na bir an önce sağlığına kavuşarak taburcu edilmesi temennisinde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra bir süre sohbet ettiği hastane personeliyle fotoğraf çektirdi.

Ziyarette CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Altay ve Engin Özkoç, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da yer aldı.



