CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit uzman çavuş için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çiçekalan Hudut Karakolu'na düzenlenen saldırıda şehit olan Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'na Allah'tan rahmet diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabındaki mesajında, "Suriye sınırındaki Çiçekalan Hudut Karakolu'na hain terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerimiz Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

