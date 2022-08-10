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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Uzman Onbaşı Mustafa Demir için başsağlığı mesajı

10.08.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Uzman Onbaşı Mustafa Demir için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Uzman Onbaşı Mustafa Demir için başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerimiz Uzman Onbaşı Mustafa Demir'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!" ifadelerini kullandı.

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