CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Uzman Onbaşı Mustafa Demir için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Uzman Onbaşı Mustafa Demir için başsağlığı diledi.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerimiz Uzman Onbaşı Mustafa Demir'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!" ifadelerini kullandı.
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