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CHP Gölpazarı İlçe Başkanlığından Başkan Şahin’e ziyaret

BİLECİK HABERLERİ  | 05.02.2020 15:50 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gölpazarı İlçe Başkanlığı yönetimi, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’i makamında ziyaret etti.CHP Gölpazarı İlçe Başkanlığına seçilen Turgay Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’i makamında ziyaret etti.

CHP Gölpazarı İlçe Başkanlığından Başkan Şahin’e ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gölpazarı İlçe Başkanlığı yönetimi, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’i makamında ziyaret etti.
CHP Gölpazarı İlçe Başkanlığına seçilen Turgay Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Şahin, göreve yeni seçilen Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Yılmaz da Başkan Şahin’e konukseverliği ve katkıları dolayısıyla teşekkür etti.
Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekinilmesinin ardından son buldu.

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Bilecik Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Çarşamba

Nuran Eczanesi
Bozuyuk
Emre Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Osmaneli
Esin Eczanesi
Sogut
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