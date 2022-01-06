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CHP heyeti Sayıştay Başkanı Yener ile görüştü

06.01.2022 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP heyeti Sayıştay Başkanı Yener ile görüştü

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığındaki heyet, Sayıştay Başkanı Metin Yener'le görüştü.

Torun, Sayıştay Başkanlığındaki görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Yener'den Türkiye Belediyeler Birliğinin (TBB) yaptığı harcama ve yardımların incelenmesi için talepte bulunduklarını söyledi.

Taleplerinin kabul edildiğini belirten Torun, "Kendisi bizi dinlediler ve Sayıştayın yetkisi dahilinde bir takvime bağlı olarak, incelemelerini yapacaklarını ifade ettiler." dedi.

CHP'nin TBB bütçesi ve harcamalarıyla ilgili sorularını daha önce sözlü ve yazılı olarak TBB'ye ilettiğini ve cevap alamadığını savunan Torun, aynı konuda CHP'nin yeterli imzayı toplayarak TBMM İçişleri Komisyonunu olağanüstü toplantıya davet ettiğini aktardı.

Torun, "Bazı yurt dışındaki belediyelere yardımlar yapıldığını söylemiştiniz. Bunların hangi belediyeler olduğunu dair bir bilginiz var mı?" sorusu üzerine, o bilgilere ulaşamadıklarını ifade etti.

TBB bütçesinde her bir belediyenin hakkının bulunduğunu belirten Torun, bu bütçenin ne şekilde harcandığını öğrenmek istediklerini bildirdi.

Torun, Sayıştayın haziran ayında, kurum takvimiyle birlikte incelemeye başlayacağını, eylül-ekim ayında ise raporlarının açıklanacağını sözlerine ekledi.

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