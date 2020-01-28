CHP İl Başkanı Çankır’dan, Bozdoğan Belediye Başkanı Altıntaş’a ‘sözünde dur’ çağrısı

CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, yaptığı basın açıklaması ile Bozdoğan Belediyesi’nde siyasi ve ideolojik sebeplerle çalışan kıyımı yapıldığını belirterek, Bozdoğan Belediye Başkanı’nın göreve geldikten sonra; önce 82 şimdi de 71 kişi olmak üzere 153 kişiyi işinden ettiğini söyledi. Başkan Ufuk Altıntaş’a seçim sürecinde verdiği sözleri hatırlatan CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Ak Partili Başkan Ufuk Altıntaş’ın kış ortasında 153 aileye işsiz ve aşsız bıraktığını belirterek Altıntaş’a ithafen “Bu yaptığın büyük bir vebaldir. Sözünde dur” diye konuştu.

“Şaşkınlıkla takip ediyoruz”

Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş’ın içinde bulunduğumuz zorlu kış gününde çeşitli bahanelerle çalışanları işten çıkardığını belirten CHP İl Başkanı Ali Çankır, “Bozdoğan Belediyesi’nde daha önce işten çıkarılan 82 emektar çalışanla beraber bugün 153 anne-baba evine ekmek götüremez duruma getirildi. Seçimlerden önce her konuşmasında işçinin, emekçinin yanında olduğunu söyleyip son olarak 71 emekçi kardeşimizin işine son veren Bozdoğan Belediye Başkanı bu andan itibaren inandırıcılığı olmayan, verdiği sözleri tutamayan bir başkan olarak anılacaktır” dedi.

“Siyasi ve ideolojik sebeplerle kimsenin ekmeğiyle oynama”

Açıklamasında Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş’ı sert bir dille eleştiren Başkan Çankır, “Bir yerde kimin çalışıp kimin çalışmadığını en iyi oradaki emekçiler bilir. Gidersiniz onlara sorarsınız, çalışana hakkını verirsiniz, çalışmayana da yol verirsiniz. Böyle bir tasarrufa kimse de karşı çıkmaz ama evine ekmek götürmek dışında bir çabası olmayan insanları sırf siyasi veya ideolojik sebeplerle mağdur etmenin, ekmeğiyle oynamanın vebalinin altından da kimse kalkamaz. Ufuk Altıntaşın yapacağı ve geliştireceği projelerle istihdamı artırması, halka yeni gelir kapıları açması gerekirken işçi kıyımı yapması büyük bir vebaldir. Belediye Başkanlığı yaşadığı kente hizmet etmekle, halkının talep ve ihtiyaçlarını karşılamakla olacağını birilerinin Ufuk Altıntaş’a anlatması gerekir.71 kişiyi işten çıkarmak tamamen iş bilmemezlik, kin, nefret ve siyasi hesaplaşmanın ürünüdür. İşten çıkarılan kardeşlerimizin her daim yanlarında olacağız. Bu hukuksuzluğu, sığınılan bahaneleri, 153 kardeşimizin alın terine göz dikenleri tüm herkese haykıracağız. Mücadelemiz dün olduğu gibi bugün ve yarın da işçi, emekçinin hakkı ve hukuku İçin devam edecek” ifadelerine yer verdi.

