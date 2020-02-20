YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. CHP İnhisar İlçe Başkanı Bayrak’tan Ataç’a ziyaret

CHP İnhisar İlçe Başkanı Bayrak’tan Ataç’a ziyaret

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 20.02.2020 15:49 | Son Güncelleme

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

CHP İnhisar İlçe Başkanı Bayrak’tan Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İnhisar İlçe Başkanı Melih Bayrak’ı ağırladı.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP’li yöneticilerle bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak CHP Bilecik İnhisar İlçe Başkanı Melih Bayrak, Başkan Ataç’ı makamında ziyaret etti. Bayrak, partinin İnhisar’da gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında Ataç’a bilgi verdi. Ziyaretin ardından bir değerlendirme yapan Bayrak, “Çok verimli bir ziyaret oldu. Ahmet Başkanımızın çeşitli konularda fikirlerini aldım ve tecrübelerinden yararlandım. Misafirperverliğinden dolayı da kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç da Bayrak’a çalışmalarında başarılar diledi.
Ziyaret, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tavuklardan vazgeçmeyince... Çiftçinin tilkiyle güldüren sohbeti Tavuklardan vazgeçmeyince... Çiftçinin tilkiyle güldüren sohbeti
Minikler 23 Nisan sevincini erken yaşadıMinikler 23 Nisan sevincini erken yaşadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gazi Albak’a, Gazilik beratını Vali Yazıcı verdi

Gazi Albak’a, Gazilik beratını Vali Yazıcı verdi

Fatih Anadolu Lisesi’ne ziyaret

Fatih Anadolu Lisesi’ne ziyaret

Yardım tırları yola çıktı

Yardım tırları yola çıktı

Aydın Şehir Hastanesi yatırım programına alındı

Aydın Şehir Hastanesi yatırım programına alındı

Kars Belediyesi caddelerin karını temizliyor

Kars Belediyesi caddelerin karını temizliyor

Karın ağırlığını taşıyamayan ahırın çatısı çöktü: 3 büyükbaş hayvan telef oldu

Karın ağırlığını taşıyamayan ahırın çatısı çöktü: 3 büyükbaş hayvan telef oldu

Eskişehir Namaz Vakitleri 20 Şubat Perşembe

İmsak
06:15
Sabah
07:38
Öğle
13:17
İkindi
16:16
Akşam
18:45
Yatsı
20:03

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Perşembe

Doğan Eczanesi
Odunpazari
Kalava Eczanesi
Odunpazari
Kaymaz Eczanesi
Odunpazari
Laçin Eczanesi
Tepebasi
Uğur Eczanesi
Odunpazari
Mabel Eczanesi
Tepebasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hanımeli Sokak Eskişehirlilerin gözdesi oldu

Hanımeli Sokak Eskişehirlilerin gözdesi oldu

Başkan Ataç, bilgilendirme toplantısında çok sayıda kadınla buluştu

Başkan Ataç, bilgilendirme toplantısında çok sayıda kadınla buluştu

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Tepabaşı’nın kırsalda karla mücadelesi sürüyor

Üretim çok, müşteri yok

Üretim çok, müşteri yok

Merhum Cumhuriyet Savcısı Şenol Demir Törenle Anıldı

Merhum Cumhuriyet Savcısı Şenol Demir Törenle Anıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.