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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Çorum'da partilileriyle bir araya geldi

26.05.2021 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Çorum'da partilileriyle bir araya geldi

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ÇORUM (AA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, partisinin Çorum İl Başkanlığını ziyaret etti.

Nazlıaka, ziyarette, kadın kollarının teşkilatlanma çalışmaları hakkında İl Başkanı Mehmet Tahtasız'dan bilgi aldı.

Partinin yöneticileri ile de görüşen Nazlıaka, burada düzenlediği basın toplantısında, göreve geldiği 11 Ağustos'tan itibaren kadın kollarının illerde ve ilçelerde örgütlenmesine öncelik verdiklerini söyledi.

Kadın kollarına kayıtlı üye sayısını artırmak amacıyla çalışmalar yaptığını belirten ve bu çalışmaların olumlu sonuç verdiğini belirten Nazlıaka, "Kısa sürede 20 bin yeni kadın üye sayısına ulaştık. Şu an 30 bine koşuyoruz. Dilerim ki 30 bininci üye Çorum'dan çıkar. Çünkü 30 bininci üyeyi daha önce 10 bininci ve 20 bininci üyede olduğu gibi Ankara'ya davet edeceğiz, hem genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile tanıştıracağız hem de Ankara'da ağırlamış olacağız." dedi.

Nazlıaka, partisinin kadın kollarının Türkiye'nin 81 ilinde örgütlenme çalışmalarını tamamladığı anlatarak, yıl sonuna kadar mahalle örgütlenmelerini de tamamlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Toplantıya partinin Kadın Kolları MYK üyeleri Aliye Timisi Ersever ve Füsun Sönmez de katıldı.

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