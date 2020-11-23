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CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

MERSİN HABERLERİ  | 23.11.2020 12:08 | Son Güncelleme

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

MERSİN (AA) - CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Gökçel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 Kasım'da test yaptırdığını ve sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

Evde karantinada olduğunu ifade eden Gökçel, "Oğlumla beraber yaptırdığımız test pozitif çıktı. Şu an evdeyiz. Filyasyon ekiplerinin verdiği ilaçlarla tedavimizi oluyoruz, karantinadayız. Hafif bir halsizlik var, kötü bir durum yok." diye konuştu.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da sosyal medya hesabından Gökçel'e geçmiş olsun temennisinde bulundu.

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