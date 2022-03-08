CHP Muğla İl Delegesine "cinsel saldırı" suçundan hapis cezası

Muğla CHP İl Başkanlığında sekreter olarak çalışan A.E'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan partinin Muğla İl Delegesi M.A, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bir çocuk annesi A.E'ye, 30 Temmuz 2020'de görevi başında cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla M.A. hakkında açılan davanın Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına müşteki A.E. ve tutuksuz yargılanan M.A. ile taraf avukatları katıldı.
Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, “Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı” suçunu işlediği anlaşılan sanığın sabit eylemine uyan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Sanığa, sarkıntılık düzeyinde kalan "cinsel saldırı" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.
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