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CHP, Nükleer Düzenleme Kurumuna ilişkin kararnamenin iptali için AYM'ye başvurdu

14.03.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP, Nükleer Düzenleme Kurumuna ilişkin kararnamenin iptali için AYM'ye başvurdu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kanunla düzenlenmesi gereken Nükleer Düzenleme Kurumuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlanmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu.

​​​​​​​CHP, 8 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu. Başvuru dilekçesini CHP Grup Başkanvekili Özel ve İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu AYM Başkanlığına sundu.

Başvurunun ardından AYM önünde gazetecilere açıklamada bulunan Özel, anayasal yönden daha önce yapılan pek çok ihlalin üzerine bambaşka bir ihlalle daha karşı karşıya olduklarını öne sürdü.

Mahkemeye, ilgili kararnameyle ilgili şekil yönünden başvuruda bulunduklarını ifade eden Özel, "Anayasa'nın ilgili maddeleri, kanunla düzenlenen bir konuda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılmayacağını söylerken, geçen hafta sabahlara kadar çalışarak geçirdikleri Nükleer Düzenleme Kanunu ile ilgili aynı anda hem kanun hem de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Oysaki kanunun düzenlemesi gereken bir alana Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin giremeyeceğini Anayasa açıkça yazıyor." diye konuştu.

Özel, Akkuyu Nükleer Santrali'ni denetleyecek bir kurumun, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun standartlarına uygun şekilde düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

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