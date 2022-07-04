CHP Parti Okulu'nun 45. Gençlik Kampı tamamlandı

CHP Parti Okulu ve CHP Gençlik Kollarının iş birliğiyle düzenlenen 45. Gençlik Kampında, farklı şehirlerden gelen gençler eğitim aldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, CHP Parti Okulu ve CHP Gençlik Kollarının iş birliğiyle düzenlenen 45. Gençlik Kampı, 28 Haziran-2 Temmuz 2022 tarihlerinde Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yapıldı.

Kampta, Gençlik Akran Temel Siyaset Eğitimi'nde, İletişim ve Halkla İlişkiler, CHP Tarihi, CHP Tüzüğü, CHP Programı ve Sosyal Demokrasi konuları işlendi.

Katılımcılar eğitim sırasında gruplara ayrılarak, çevrelerindeki bir soruna çözüm üretecek sosyal projeler tasarladı.

Yaz Kampı'nın "Deneyim Konuşuyor" bölümünde, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ile Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz gençlerle deneyimlerini paylaştı.

CHP Parti Okulu'nun yaz boyunca gerçekleştireceği gençlik kamplarına, Parti Okulu sosyal medya hesaplarından ve internet adresinden başvuru yapılabiliyor.

Parti İçi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, kampta, Ankara, Van, Aksaray, İstanbul, Zonguldak, Antalya, Kütahya, Muğla, Sakarya, Diyarbakır, Çorum ve Şanlıurfa'dan gelen 18-30 yaş aralığındaki gençlerin eğitim aldığını belirtti.



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