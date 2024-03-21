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CHP Trabzon Milletvekili'nin sözlerine tepki gösteren Ak Parti'nin adayı salonu terk etti

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
21.03.2024 09:38
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Trabzonspor'un yaptığı basın toplantısında CHP Trabzon Milletvekili Si̇bel Sui̇çmez ile Ak Parti Trabzon BB Başkan Adayı Ahmet Metin Genç sürpriz bir tartışma yaşadı.

CHP Trabzon Milletvekili'nin sözlerine tepki gösteren Ak Parti'nin adayı salonu terk etti

Trabzonspor'un basın toplantısında, CHP Trabzon Milletvekili Si̇bel Sui̇çmez ile Ak Parti Trabzon BB Başkan Adayı Ahmet Metin Genç tartışma yaşayarak sosyal medyada gündeme oturdu.

KONUŞMASI TEPKİ ÇEKTİ

Suiçmez, "Türkiye'de siyaset tam da sporun üstüne çörelmiş vaziyettedir. Herkes bunu çok iyi biliyor. Türkiye'de sporun geldiği noktayı sadece bir başka kulübe bağlamak doğru değil. Bunun sorumlusu, bir üst aklı vardır. Bugün sadece Fenerbahçe Spor Kulübü'nü veya Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı üzerinden söz söylersek doğru bir tespit yapmayacağız diye düşünüyorum. Türkiye, TFF'yi sorgulamadan hiçbir futbol kulübünü sorgulamak doğru değildir" ifadelerini kullandı.

"SİYASET YAPIYORSUN"

Suiçmez'in sözlerine AKP Trabzon adayı Ahmet Metin Genç "siyaset yapıyorsun" diyerek salonu terk etti.

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